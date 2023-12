Der Eurokurs hat sich am Montag bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt, am Nachmittag dann jedoch leicht zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0921 US-Dollar (+0,25 Prozent). Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas höher auf 1,0946 Dollar festgesetzt.Konjunkturdaten aus Deutschland enttäuschten, belasteten den Euro aber nicht. Das Ifo-Geschäftsklima trübte ...

