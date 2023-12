Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG

Unternehmen: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506



Anlass der Studie:

Empfehlung: Buy

seit: 18.12.2023

Kursziel: 134,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 116,00 auf EUR 134,00.



Zusammenfassung:

Energiekontor (EKT) hat ein großes schottisches Windparkprojekt verkauft und die EBT-Prognose für 2023 auf EUR80 Mio. bis EUR100 Mio. angehoben (bisher: ca. EUR69 Mio. bis EUR75 Mio.). Das bedeutet, dass EKT das letztjährige Rekord-EBT von EUR62,9 Mio. um ca. 30% - 60% übertreffen und für dieses Jahr wieder ein Rekordergebnis präsentieren wird. Wir haben unsere Prognose für 2023 angehoben. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem neuen Kursziel von EUR134 (bisher: EUR116). Angesichts der Wachstumsaussichten und der hohen Profitabilität von EKT ist das Unternehmen attraktiv bewertet. Wir bestätigen unser Kaufen-Rating.



First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 116.00 to EUR 134.00.



Abstract:

Energiekontor (EKT) has sold a large Scottish wind farm project and raised 2023 EBT guidance to EUR80m - EUR100m (previously: ca. EUR69m - EUR75m). This means that EKT will top last year's record EBT of EUR62.9m by ca. 30% - 60% and present another record result this year. We have raised our 2023 forecast. An updated sum-of-the-parts valuation yields a new price target of EUR134 (previously: EUR116). Given EKT's growth prospects and high profitability, the company is attractively valued. We confirm our Buy rating.

