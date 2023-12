Die US-Börsen dürften am Montag kaum verändert in den Handel starten. Rund 30 Minuten vor Börsenbeginn taxierte der Broker IG den Wall-Street-Index Dow Jones 0,1 Prozent höher auf 37.350 Punkte und damit über dem Rekordhoch vom Freitag. Da hatte der Dow den dritten Tag in Folge eine Bestmarke erreicht und auf Wochensicht knapp drei Prozent hinzugewonnen. Seit seinem Zwischentief im Oktober summiert sich sein Gewinn auf inzwischen gut 15 Prozent.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

