NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 US-Dollar belassen. US-Halbleiteraktien steuerten auf ein starkes Jahr 2023 zu, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Seine bevorzugten Werte sind weiterhin Broadcom und Nvidia. Nvidia bleibe die beste Wette auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) und zudem der am günstigsten bewertete KI-Titel. Bei Intel und AMD warte er indes ab - beide Aktien seien im Branchenvergleich überraschend teuer./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 02:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 02:51 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US67066G1040

