Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinsentscheidung der Bank of Japan ist ein Schlüsselereignis in der Vorweihnachtswoche an den Märkten, so die Experten von XTB. Die japanische Zentralbank werde ihre Entscheidung während der kommenden Asien-Pazifik-Session bekannt geben. Zwar gebe es keinen genauen Zeitpunkt für die Entscheidung, doch werde sie in der Regel gegen 16:00 Uhr veröffentlicht. Es werde nicht erwartet, dass die Bank die Zinssätze in dieser Woche ändern werde, aber die Märkte würden auf eine hawkische Ausrichtung hoffen. ...

