Ifo-Geschäftsklimaindex: bescheidene Stimmung zum Jahresende

Pünktlich zum Beginn der Weihnachtswoche wurde der neue ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Dieser Index basiert auf rund 9.000 Monatsberichten von Industrie-, Handels-, Dienstleistungs- und Bauunternehmen. Die Teilnehmer werden gebeten, ihre aktuelle Geschäftslage einzuschätzen und ihre Prognosen für das nächste Halbjahr abzugeben.



Das Ifo-Geschäftsklima verlor zum Vormonat 0,8 Punkte und fiel somit auf 86,4 Punkte. Die Ergebnisse des Ifo-Geschäftsklimaindex bestätigen für viele die derzeit verhaltene Stimmung in der deutschen Industrielandschaft. Branchenübergreifend sind die meisten Befragten mit der aktuellen Situation unzufrieden und blicken dem kommenden Halbjahr eher pessimistisch entgegen.



Ein deutlicher Rückgang ist im verarbeitenden Gewerbe zu beobachten. Der Auftragsbestand geht zurück und vor allem die energieintensiven Geschäftsbereiche haben zu kämpfen. Ein ähnliches Bild zeichnet die Bauwirtschaft, deren Geschäftsklimaindikator auf den niedrigsten Wert seit fast 20 Jahren gefallen ist. Fast jedes zweite Unternehmen dieser Branche blickt eher skeptisch auf die nächsten sechs Monate. Besonders Dienstleister aus dem Geschäftsfeld der Gastronomie äußern ihre Skepsis. Obwohl sich das Geschäftsklima im Dienstleistungssektor verbessert hat, sind insbesondere die Erwartungen der Gastronomie für die kommende Zeit stark eingebrochen. Das Ergebnis ist natürlich zumindest teilweise auch auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2024 von 7 % auf 19 % für Speisen in Cafés und Restaurants zurückzuführen.









