"Bullenreiten", titelte DER AKTIONÄR in Ausgabe 50. 5 Bullen, 5 heiße Storys, 1 Ziel: Wer macht zuerst 100 Prozent? Ins Rennen gingen Florian Söllner (Hot-Stock-Report), Leon Müller (AKTIONÄR), Michel Doepke (Ver10facher), Golo Kirchhoff (Kirchhoff-System), Michael Schröder (AKTIONÄR). Der Sieger steht fest.100 Prozent in drei Wochen: Florian Söllner, Autor des Hot-Stock-Reports, ist es gelungen. Sein Call auf Snap notiert am Montag bei 3,70 Dollar, Kaufkurs war 1,81 Euro.Snap gehört zu den Top-Comeback-Storys ...

