Der Dow Jones Industrial hat am Montag seinen Rekordlauf in gemäßigtem Tempo fortgesetzt und im frühen US-Handel ein weiteres Allzeithoch markiert. Der marktbreite S&P 500 stieg in einem für Aktien weiterhin freundlichen Umfeld ebenfalls leicht an. Auch der Technologie-Index Nasdaq 100 legte trotz negativer News von Apple weiter zu.Zuletzt hat die Aussicht auf bald und rasch sinkende Leitzinsen die Stimmung an der Wall Street angeheizt. Allerdings kamen aus den Reihen der US-Notenbank Fed zu Wochenbeginn ...

