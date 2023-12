BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Smartphone- und Elektronik-Hersteller Xiaomi steigt mit dem ersten Elektroauto-Modell SU7 in den Markt für New Energy Vehicles (NEVs) ein und investiert hohe Beträge in den Geschäftsbereich. Lei Jun, Gründer von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067), teilte am 17. Dezember...

Den vollständigen Artikel lesen ...