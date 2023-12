Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG



Akquisition vertieft Wertschöpfung im neuen Technologiebereich - Synergiepotenziale dürften sich schon 2024 entfalten



Nynomic hat Donnerstag die vollständige Übernahme der art photonics GmbH bekanntgegeben. Der Konzern erweitert hiermit nach der Akquisition von NLIR im Oktober seine Kompetenzen im mittleren Infrarot-Spektrum (MIR) und setzt seine M&A-Strategie stringent fort. Durch die rasche Integration in den Konzern und die aussichtsreichen Absatzpotenziale dürften spürbare Synergieeffekte bereits im nächsten Geschäftsjahr sichtbar werden.

Rationale der Transaktion: Die art photonics ist in der Entwicklung und Fertigung von Spezialfasern für die optische Messtechnik aktiv und zählt hier zu den Marktführern. Insb. ist deren einzigartige Technologie bei polykristallinen Mid Infrared-Fasern besonders für den Einsatz bei mittleren Infrarotspektren notwendig. Die im Oktober in den Konzern hinzugekommene NLIR AsP nutzt diese Bauteile bspw. für ihre MIR-Spektrometer. Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Target Komponenten und Systeme für eine Vielzahl von Anwendungen vor allem im industriellen und medizinischen Bereich, die die Angebotspalette Nynomics in verschiedenen Anwendungsgebieten erweitern. So ist die MIR-Technologie u.a. in der Analyse von Nahrungsmitteln besser geeignet als NIR. Folglich vertieft der Konzern mit der nun getätigten Übernahme zum einen die eigene Wertschöpfung bei der Fertigung von MIR-Spektrometern und erwirbt außerdem wichtiges Know-How für die Anwendung der MIR-Technologie in weiteren Use Cases. Nach Ansicht des Vorstands ist man mit der zweiten Add-On Akquisition im MIR-Feld nun sehr gut positioniert.



Integration des Marktführers soll schnellstmöglich erfolgen: Das in Berlin ansässige Unternehmen operierte mit einer Ausnahme (2020) seit 2018 profitabel mit knapp zweistelligen EBIT-Margen, die auch im laufenden GJ realisiert werden dürften (MONe: 10,0%). Für 2023 werden vom Management umsatzseitig ca. 4 Mio. Euro erwartet. Die Konsolidierung im Konzern soll mit dem 1. Januar 2024 beginnen. Die Akquisition hatte sich im Zusammenhang mit einer Nachfolgeregelung ergeben. Der aktuelle Geschäftsführer wird der art photonics noch für eine gewisse Zeit zur Verfügung stehen. Der Kaufpreis dürfte im niedrigen einstelligen Mio. Euro-Bereich liegen (MONe: 4,0 Mio. Euro).



Synergiepotenziale durch Integration u.E. beachtlich: Die vertriebsseitige Integration in die Nynomic-Plattform dürfte für art photonics u.E. zu einer Umsatzverdopplung bis 2025 führen, woraus sich ein deutliches Margenpotenzial ergibt, sodass mittelfristig das avisierte Konzern-Profitabilitätsniveau von 16-19% EBIT-Marge gut erreichbar sein dürfte. Bis 2025 haben wir eine sukzessive Steigerung dieser auf 16,3% für das neue Konzernmitglied modellseitig abgebildet. Für den Margenausbau spricht u.a. der höhere Kundennutzen der MIR-Technologie in verschiedenen Einsatzfeldern.



Fazit: Mit der Akquisition von art photonics fügt Nynomic seiner Plattform einen wichtigen Baustein hinzu und komplettiert den Technologiebereich der MIR-Spektroskopie angesichts des Zukunftspotenzials der Technologie zu einem attraktiven Preis. Dadurch verfügt der Konzern noch immer über ausreichend finanziellen Spielraum, um in Q1/24 eine weitere Transaktion für den Ausbau der eigenen Plattform voranzubringen und sich als führender Anbieter von Spektroskopielösungen am Markt weiter etablieren wird. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 54,00 Euro (vorher: 53,00 Euro).







