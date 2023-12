Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Mayr-Melnhof 0% auf 122,6, davor 8 Tage im Plus (9,86% Zuwachs von 111,6 auf 122,6), Oberbank AG Stamm +0,31% auf 64,4, davor 7 Tage ohne Veränderung , Uniqa+0,14% auf 7,35, davor 6 Tage im Minus (-3,17% Verlust von 7,58 auf 7,34), Immofinanz 0% auf 20,05, davor 5 Tage im Plus (5,97% Zuwachs von 18,92 auf 20,05), Rosgix -0,03% auf 3634,01, davor 4 Tage im Plus (0,65% Zuwachs von 3611,58 auf 3635,01), EuroTeleSites AG -1,37% auf 3,6, davor 3 Tage im Plus (3,69% Zuwachs von 3,52 auf 3,65), EVN 0% auf 27,95, davor 3 Tage im Plus (5,27% Zuwachs von 26,55 auf 27,95), Strabag -1,28% auf 38,45, davor 3 Tage im Plus (2,91% Zuwachs von 37,85 auf 38,95), Semperit -0,96% auf 14,4, davor 3 Tage im Plus (4,45% Zuwachs von 13,92 auf 14,54), Verbund -2,14% auf ...

