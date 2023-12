Halle/MZ (ots) -



Dass die Menschen kurz vor Weihnachten durch die Ampel in eine neue Vertrauenskrise gestürzt werden, ist eine schwere Hypothek der Regierung Scholz für 2024. Der Bundeskanzler bekommt bereits jetzt zu spüren, dass es nicht stimmt, was er vorige Woche gesagt hat: "Wir stärken den sozialen Zusammenhalt."



Der Vertrauensverlust und der Ärger haben sich am Montag offenbart. In Berlin protestieren Bauern mit ihren Treckern gegen die Streichung der Subventionen beim Agrardiesel. Nun haben die Landwirte eine starke Lobby und schweigen auch gern, wenn sie gute Jahre haben. Fakt ist aber, dass sie durch Auflagen für ihre Arbeit und ihre Ställe die Lust und oft auch Geld dabei verlieren, Deutschland zu ernähren. Die eine Milliarde Euro, die die Ampel mit der Streichung der klimaschädlichen Subvention für konventionellen Agrardiesel einsparen will, wird sie vor allem mit Unruhe bezahlen.



