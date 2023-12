Halle/MZ (ots) -



Der Stopp der staatlichen Kaufprämie für Elektroautos sorgt für einen Auftragseinbruch in Sachsen-Anhalts Autohäusern und Frust bei Käufern. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle in ihrer Dienstagausgabe. Zahlreiche Kunden, die bereits ein E-Auto bestellt haben, gingen nun leer aus, sagte Thomas Peckruhn, Präsident des Landesverbands des Kfz-Gewerbes, der MZ. Dabei hätten sie fest mit der Förderung gerechnet. "Wir haben viele Fälle, wo die Papiere noch bei der Zulassungsstelle liegen. Diese Kunden schauen jetzt in die Röhre", so Peckruhn.



Am Wochenende hatte die Bundesregierung das Förderprogramm für E-Autos unerwartet gestoppt. Das Aus des sogenannten Umweltbonus trifft viele Kunden ohne Vorwarnung. Denn die Prämie kann erst beantragt werden, wenn das Fahrzeug zugelassen ist. Von der Bestellung bis zur Auslieferung vergehen oft aber Monate. Allein in seinen neun Skoda-Autohäusern gebe es 65 Kunden, die nun unerwartet auf den Zuschuss von bis zu 4.500 Euro verzichten müssten, sagte Autohändler Peckruhn. "Das ist der Worstcase. Bei uns glühen die Telefone", so Peckruhn.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5675323

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken