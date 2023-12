Nach der jüngsten Rally am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger zum Wochenauftakt Kasse gemacht. Der Leitindex DAX schloss am Montag 0,60 Prozent tiefer bei 16.650,55 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmenswerte sank um 0,85 Prozent auf 26.904,30 Zähler. Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC sprach von einer gesunden Konsolidierung.Allein von Ende Oktober bis zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch bei etwas über 17.000 Punkten hatte der DAX ein Plus von mehr als 16 Prozent ...

