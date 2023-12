Wien (www.anleihencheck.de) - Auch in den letzten Tagen des Jahres kann der Datenkalender noch mit einigen interessanten Datenpunkten aufwarten, berichten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So erscheinen in den USA neben der finalen Zahl für das BIP-Wachstum im dritten Quartal Daten zum Konsum sowie zur PCE-Inflation im November, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Darüber hinaus werde mit dem Konsumentenvertrauen für Dezember ein nicht unwesentlicher Stimmungsindikator veröffentlicht werden. Mit dem ifo-Index für Deutschland und dem Konsumentenvertrauen für die Eurozone erscheinen auch in den hiesigen Volkswirtschaften Stimmungsumfragen für den Monat Dezember, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). ...

