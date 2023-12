17.000 Punkte beim DAX, wenn auch nur kurz, ein neues Allzeithoch beim Dow Jones: Alles wird derzeit angefeuert durch die Hoffnung auf schnell fallende Zinsen in 2024. Momentan scheint den Markt keine Konjunktur oder Inflation stoppen zu können. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk oder ein überspringender Funke, der ein Brand auslösen kann? Wie Sie in dieser euphorischen Zeit mit Optionsscheinen profitieren können und dabei einen kühlen Kopf bewahren, erfahren Sie in diesem Interview mit Patrick Kesselhut von der Societe Generale.