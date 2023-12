Köln. (ots) -Der Münsteraner Theologe Michael Seewald hat die römische Erklärung zu Segensfeiern für homosexuelle und wiederverheiratete Paare in der katholischen Kirche als "bahnbrechend" bezeichnet. "Was die Entwicklung der Glaubens- und Morallehre angeht, handelt es sich um die bedeutendste Neuerung seit dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965", sagte Seewald dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Es finde damit eine Abkehr von der bisherigen moralischen Verurteilung homosexueller Beziehungen statt. "Während die offizielle Lehre der Kirche homosexuelle Praktiken bislang als schwere Sünde bezeichnete und der Meinung war, dass aus gleichgeschlechtlichen Partnerschaften nichts Gutes erwachsen könne, hat sich die Perspektive nun verändert. Auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften können Dinge gelebt werden, die aus Sicht der katholischen Kirche 'wahr, gut und menschlich gültig' sind."Deshalb könnten gleichgeschlechtliche Paare ihre Beziehung unter den Segen Gottes stellen, erläuterte der Münsteraner Dogmatik-Professor. Aus offizieller Sicht sei dies bisher nicht möglich gewesen. "Mutige Seelsorger, die es dennoch getan haben, wurden mancherorts von Bischöfen gemaßregelt, die meinten, sie müssten die wahre Lehre der Kirche verteidigen, und die nun von der Römischen Kurie der pastoralen Kurzsichtigkeit überführt wurden."Der Vatikan lege zwar Wert darauf, dass Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare nicht mit der Eheschließung heterosexueller Paare verwechselt werden dürften. Es werde jedoch auch gesagt, dass die neu zugelassenen Segensfeiern nicht im Verborgenen stattzufinden brauchen, sondern öffentlich im Rahmen von Gebeten, die in einer "Gruppe" gesprochen werden. "Das Glaubensdikasterium macht deutlich, dass es nicht jedes Detail solcher Feiern regeln will. Die genaue Ausgestaltung überlässt es den Seelsorgern vor Ort." Daraus könnten sich neues Konfliktpotenzial, aber auch neue Freiheiten ergeben. "Die Seelsorger haben nun schwarz auf weiß, dass der Papst auf ihrer Seite steht. Und homosexuellen Menschen wird gezeigt, dass sie nicht nur als Einzelne, sondern auch mit den Beziehungen, in denen sie leben, einen Platz in der Mitte der Kirche haben."Bericht auf ksta.dewww.ksta.de/704654Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5675334