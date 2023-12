Milestone Technologies schlägt mit einer aktualisierten Markenidentität ein neues Kapitel auf

Milestone Technologies, ein führendes Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen und digitale Lösungen, hat heute die Enthüllung seines neuen Logos und seiner neuen Markenidentität bekannt gegeben. Dieser bedeutende Wandel ist ein Beleg für die Entwicklung von Milestone von einem anerkannten Dienstleistungspartner zu einem bahnbrechenden Innovator im Bereich der Technologiedienstleistungen und unterstreicht das tief verwurzelte Engagement für außergewöhnlichen Kundenservice und technologischen Fortschritt.

"Bei Milestone werden wir von der Vision angetrieben, die Grenzen des Möglichen neu zu definieren und die Erwartungen unserer Kunden immer wieder zu übertreffen", sagte Sameer Kishore, CEO von Milestone Technologies. "Unsere neue Marke ist ein mutiger Schritt nach vorn und spiegelt unsere Agilität und unseren progressiven Ansatz bei der Erbringung von Dienstleistungen wider. Dieses Rebranding ist mehr als nur eine optische Auffrischung. Es ist ein strategischer Schritt, um unseren Einfluss im Bereich der IT-Dienstleistungen zu verstärken und unser Engagement für unsere Kultur, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, sowie für die Bereitstellung außergewöhnlicher, technologieorientierter Lösungen für unsere Kunden zu bekräftigen. Unser Rebranding spiegelt unser Engagement für eine integrative und vielfältige Unternehmenskultur wider, mit der wir die Kraft unserer globalen Belegschaft nutzen, um Innovation und Exzellenz voranzutreiben."

Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat Milestone die IT-Branche nachhaltig verändert und die Bereitstellung und den Support von Technologien auf globaler Ebene revolutioniert. Mit diesem Markenrelaunch feiert Milestone seine dynamische Geschichte und bekräftigt sein Engagement, Kunden mit innovativen und zukunftsweisenden Lösungen zu unterstützen, die die Zukunft von Wirtschaft und Technologie gestalten.

Über Milestone Technologies

Milestone Technologies ist ein globales Unternehmen für IT-Dienstleistungen und digitale Lösungen mit Sitz im Silicon Valley. Seit 1997 bietet das Unternehmen innovative IT- und Digitallösungen an und unterstützt Hunderte von führenden Unternehmen bei der Bereitstellung von Technologien rund um den Globus. Das Unternehmen beschäftigt über 3.000 Branchenexperten, betreut mehr als 200 Kunden und ist in 35 verschiedenen Ländern tätig. Milestone befindet sich mehrheitlich im Besitz der The Halifax Group, einer mittelständischen Private-Equity-Gesellschaft, die mit Gründern und dem Management zusammenarbeitet, um in marktführende Unternehmen zu investieren. Weitere Informationen finden Sie unter Milestone Technologies und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über The Halifax Group

Die 1999 gegründete The Halifax Group ist ein Private-Equity-Unternehmen, das mit Managern und Unternehmern zusammenarbeitet, um leistungsstarke Managementteams in marktführenden Unternehmen zu rekapitalisieren und in diese zu investieren. Halifax ist auf Eigenkapitalrekapitalisierungen, Unternehmensausgliederungen und Management-Buyouts spezialisiert und investiert in einer Vielzahl von Branchen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter The Halifax Group.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

