Aktien News: Den Markt schlagen? Drei heiße Turnaround-Ideen für 2024

Turnaround-Ideen an der Börse sind beliebt und potenziell lukrativ, da sie Investoren die Chance bieten, in Unternehmen zu investieren, deren Aktienkurse deutlich tiefer notieren. Diese Unternehmen stehen oft vor temporären Herausforderungen. Die Möglichkeit, zu niedrigen Preisen einzusteigen und von der Erholung und Neuausrichtung des Unternehmens zu profitieren, ist für viele Anleger attraktiv. Allerdings birgt diese Strategie auch erhebliche Risiken. Oft hat der Markt gute Gründe, warum diese Unternehmen aktuell niedriger bewertet sind, wie beispielsweise fundamentale Probleme oder ungewisse Zukunftsaussichten. Daher erfordern Investitionen in Turnaround-Situationen eine gründliche Analyse und ein höheres Maß an Risikobereitschaft, da die Erholung des Unternehmens nicht garantiert ist.

Doch mit welchen Aktien könnten Anleger 2024 den Markt schlagen? Hier kommen drei heiße Turnaround-Ideen für 2024, die jedoch nicht ohne Risiken sind.

Aktien mit AltIndex analysieren

PayPal

Die PayPal Aktie könnte eine attraktive Turnaround-Option darstellen, da sie derzeit eine moderate Bewertung aufweist, gepaart mit beständigem Umsatzwachstum. Im ersten Halbjahr steigerte der amerikanische Zahlungsdienstleister seinen Umsatz um rund 7,5 % im Jahresvergleich. Diese Entwicklung deutet auf eine ausgewogene Bewertung hin und lässt auf weiteres Wachstumspotenzial schließen. Der fortlaufende Erfolg im E-Commerce-Sektor und ein starkes Netzwerk mit über 400 Millionen aktiven Nutzern fungieren als robuste Wachstumstreiber für PayPal. Denn da PayPal-Netzwerk ist einzigartig und bietet sich eigentlich für das Crossselling weiter Produkte an.

Zusätzlich stärkt das Unternehmen seine Position durch Aktienrückkäufe, unterstützt durch einen beachtlichen freien Cashflow von etwa einer Milliarde US-Dollar pro Quartal, was die Anzahl der umlaufenden Aktien signifikant verringern könnte. PayPal demonstriert ferner die neue strategische Ausrichtung und den Fokus auf profitables Wachstum.

Charttechnisch sehen wir bei der PayPal Aktie übergeordnet immer noch eine abwärtsgerichtete Trendbewegung. Zwar erholte sich die PayPal Aktie zuletzt deutlich und konnte den kurzfristigen Abwärtstrend brechen. Für einen langfristigen Turnaround könnten Anleger auf den Ausbruch aus der eingezeichneten Range achten.

AltIndex-Daten sehen zuletzt ein sich aufhellendes Chartbild, das allerdings noch keinen stark bullischen Eindruck macht. Derweil verharrt das Sentiment mittlerweile im optimistischen Bereich, während auch der Webpage-Traffic wieder anzog. Dies sind Indizien für eine konstante Nachfrage nach den PayPal-Services. Mit einem mäßigen Geschäftsausblick bewertet AltIndex die PayPal Aktie mit Hold. Insoweit könnte der Turnaround noch etwas warten und durchaus Geduld erfordern.

Solaredge

Solaredge ist ein Unternehmen im Sektor der erneuerbaren Energien und könnte sich als eine interessante Turnaround-Möglichkeit für 2024 erweisen, trotz der Herausforderungen, die der Sektor im Jahr 2023 erlebt hat. Die gesamte Branche sah sich mit steigenden Zinsen, einer abnehmenden Nachfrage sowie hohen Materialkosten konfrontiert, was zu einer allgemeinen Underperformance führte. Die Solaredge Aktie verlor rund 75 % seines Kurswertes und enttäuschte mit seinen jüngsten Ergebnissen sowohl Anleger als auch Analysten.

Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz von nur noch 720-730 Millionen USD, eine deutliche Reduktion gegenüber den früheren Prognosen. Insbesondere im einst starken Europageschäft rechnet das Management mit zahlreichen Stornierungen. New Energy ist im Jahr 2023 wenig beliebt, auch 2024 dürfte ein Übergangsjahr bleiben.

Jedoch bleibt das langfristige Potenzial der erneuerbaren Energien, insbesondere angesichts des wachsenden globalen Energiebedarfs, bestehen. Solaredge, mit seinen innovativen Produkten und Technologien, könnte eine zentrale Rolle in dieser Zukunft spielen. Während das Geschäftsjahr 2023 und vermutlich auch 2024 weiterhin herausfordernd sein könnten, wird für das Jahr 2025 ein signifikanter Gewinnanstieg prognostiziert. Der Erfolg dieses Turnarounds hängt jedoch stark davon ab, ob die Prognosen für 2025 realisiert werden können. Denn zuletzt zeigte sich immer wieder, dass die Prognosen bei Solaredge viel zu optimistisch sind.

Obgleich die Solaredge Aktie heute schon wieder 5 % im Minus notiert, könnten risikoaffine Anleger für mittelfristige Trades einen Blick auf den Technologieführer werfen. Denn der Kurs befindet sich unweit der markanten Corona-Tiefs. Hier zeigten sich zuletzt Anzeichen einer Stabilisierung, was einen Einstieg mit enger Absicherung ermöglichen würde. Ein Buy-and-Hold-Investment ist die Solaredge Aktie auch im Jahr 2024 wohl eher nicht.

AltIndex-Daten sehen immer noch ein schwaches Sentiment. Hier dürfte insbesondere der Sentiment-Indikator wichtig sein, da ohne bessere Stimmung für Papiere aus der Solarbranche ein Turnaround wohl noch dauern kann.

Porsche AG

Die Porsche Aktie präsentiert sich als ein vielversprechendes Investment und eine Turnaround-Idee. Während der Markt zuletzt Stärke zeigte, verlor auch die Porsche Aktie rund 15 % ihres Werts seit Jahresanfang. Mit seiner etablierten Position als deutscher Premium-Automobilhersteller und einer langen Geschichte in der Fertigung exklusiver Sportwagen, genießt Porsche ein starkes und einzigartiges Markenimage. Diese Spezialisierung auf das Luxussegment spiegelt sich in der hohen Qualität und den Preisen seiner Autos wider.

Porsche dürfte bereits im dritten Quartal einen Wendepunkt bei den Margen erreicht haben. Mit der Einführung neuer Produkte im Jahr 2024 steht die Aktie möglicherweise vor einer Erholung und könnte im kommenden Jahr an Stärke gewinnen. Zudem hat die jüngste Kurskorrektur zu einer ansprechenden Bewertung des Unternehmens geführt. Die Preismacht von Porsche bleibt stark, während Risiken im Kurs eingepreist scheinen.

Auch die aktuellen Bewertungskennzahlen stützen diese Sichtweise. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 wird die Aktie momentan deutlich unter ihrem historischen Durchschnitt gehandelt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis) erscheint mit rund 1,7 ebenfalls attraktiv. Obwohl die Porsche Aktie kürzlich ein neues Allzeittief erreichte und damit ein Verkaufssignal generierte, könnten Anleger eine abwartende Haltung einnehmen und einen Einstieg in Erwägung ziehen, sobald ein Ausbruch über den markierten Widerstand erfolgt, der den Emissionspreis repräsentiert.

Aktien mit AltIndex analysieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.