Nach der geldpolitischen Wende durch Fed-Chef Powell hat mit Michael Wilson von Morgan Stanley der letzte Bär an der Wall Street kapituliert: die Chance auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft habe die Chance auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft erhöht, was positiv für die Aktienmärkte sei, so Wilson. Noch vor einer Woche hatte Wilson auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...