Ein Gespenst geht um in Deutschland - der Gespensterhaushalt. Denn im Grunde besteht auch der Haushaltskompromiss, den man letzte Woche mit einem päpstlich-feierlichen "Habemus Haushalt" in die Welt posaunte, weder als echter Entwurf noch als Gesetzesvorlage für den Bundestag. Es handelt sich um nicht mehr als eine Absichtserklärung - aber eine, die es in sich D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...