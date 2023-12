Die im Prime Market der Wiener Börse und an der Börse Athen notierte Austriacard Holdings startet ein Aktienrückkaufprogramm. Das Aktienrückkaufprogramm wird durchgeführt, um eigene Aktien zu Vergütungszwecken zu erwerben, d.h. zur übertragung von Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands. Das maximale Volumen des Aktienrückkaufprogramms beläuft sich auf bis zu 727.077 Stück (entsprechend ca. 2% des aktuellen Grundkapitals), der Rückkauf unter dem Aktienrückkaufprogramm startet am 22.12.2023, und läuft voraussichtlich bis längstens (einschließlich) 21.06.2024. Der Vorstand hat eine Preisobergrenze von 12 Euro pro Aktie festgelegt. Der maximale Gesamtgegenwert des Aktienrückkaufprogramms beträgt 5.816.616 Euro.

