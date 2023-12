Amring Pharmaceuticals Inc. (Amring), eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V. (Nordic Pharma), gab heute den Abschluss der Übernahme von Visant Medical, Inc. (Visant) bekannt, einem Marktführer im Bereich der medizintechnischen Innovation für die Behandlung von trockenen Augen (Dry Eye Disease, DED). Mit dieser Übernahme verbindet Nordic Pharma seine pharmazeutische Expertise mit dem von der FDA zugelassenen Hyaluronsäurederivat LACRIFILL®, einem Produkt, das den Tränenabfluss durch den Verschluss des Kanalsystems vorübergehend blockiert. Nordic Pharma wird LACRIFILL in den USA einführen und vermarkten und wurde aufgrund seiner Spezialisierung auf die Augenheilkunde ausgewählt.

Diese Übernahme wird den Einfluss von Nordic Pharma auf dem globalen Ophthalmologiemarkt vergrößern, angefangen mit der Einführung von LACRIFILL, der patentierten Therapie für DED, in den USA. "Visant ist sehr erfreut über den Beitritt zur Nordic Pharma Gruppe", sagte Vartan Ghazarossian, Ph.D., Mitbegründer und CEO von Visant. "Unser Team hat mit großem Engagement daran gearbeitet, Patienten, die an DED leiden, eine wirklich innovative Lösung anbieten zu können, und wir freuen uns, im Zuge unserer beginnenden Vermarktungsaktivitäten dem Team von Nordic Pharma beizutreten."

Dies ist das zweite medizinische Markenprodukt, das Nordic Pharma in den USA einführen wird, und stellt eine Ergänzung zur Hauptmarke dar. Nach der geplanten Markteinführung von LACRIFILL in den USA im Jahr 2024 will Nordic Pharma die Zulassung beantragen, um das Produkt weltweit anbieten zu können.

"Wir sind hocherfreut, dass Visant Medical sich für Nordic Pharma als Partner entschieden hat und uns die Möglichkeit bietet, LACRIFILL den Augenärzten und Augenoptikern vorzustellen, die die über 16 Millionen Menschen behandeln, bei denen in den USA DED diagnostiziert wurde", so Philip Gioia, President des US-Teams, das LACRIFILL unter der Marke Nordic Pharma einführen wird. "LACRIFILL ist ein innovativer und eleganter Formfaktor für die Okklusion, der zum Goldstandard in der präoperativen Versorgung von Patienten mit DED werden sollte."

LACRIFILL ist für die Behandlung von trockenen Augen indiziert und lindert die Symptome trockener Augen. Es hat eine 510(k)-Zulassung der FDA erhalten und ist mit einem etablierten CPT-Erstattungscode versehen. Aufgrund dieser Vorteile ist LACRIFILL sowohl für Patienten als auch für Anbieter interessant.

Richard Lindstrom, MD, Gründer und emeritierter Oberarzt der Minnesota Eye Consultantssagte: "LACRIFILL wird bei der Behandlung von Patienten mit den Anzeichen und Symptomen trockener Augen eine hilfreiche Rolle spielen, insbesondere vor einer refraktiven Hornhaut- oder Kataraktoperation. LACRIFILL stellt für Augenärzte eine neue und attraktive Option zur Behandlung von Patienten mit trockenem Auge in ihrer Praxis dar."

Paul Karpecki, OD, Associate Professor, University of Pikeville, Kentucky College of Optometry; Kentucky Eye Institute; hob die Vorteile der Behandlung mit LACRIFILL hervor und erklärte: "Ein aus vernetzter Hyaluronsäure bestehendes Gel hat einen erheblichen Einfluss auf die Augengesundheit bei der Tränenkonservierung. Die Eigenschaften von Hyaluronsäure in einem kanalikulären Filler sorgen für einzigartigen Komfort und Wirksamkeit bei der Behandlung von Symptomen trockener Augen."

Raymond James Associates, Inc. fungierte als exklusiver Finanzberater für Visant Medical, Inc. und Wilson Sonsini Goodrich Rosati, Professional Corporation fungierte als Rechtsberater. Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. fungierte als Rechtsberater von Amring Pharmaceuticals Inc.

Über die Nordic Group B.V.

Nordic Pharma ist ein mittelständisches, international tätiges Pharmaunternehmen in Privatbesitz, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Spezialprodukten spezialisiert hat. Das Portfolio wurde durch zielgerichtete Entwicklungen und gezielte Übernahmen erweitert, um ein Fundament in den Bereichen Ophthalmologie, Rheumatologie und Frauengesundheit aufzubauen. Nordic Pharma ist in ganz Europa etabliert und hat sich in jüngster Zeit durch vermehrte Übernahmen weltweit auch außerhalb von Europa positioniert.

Nordic Pharma ist Teil von SEVER Life Sciences, einer 2019 gegründeten Holdinggesellschaft, die unter ihrem Dach drei unterschiedliche, sich jedoch ergänzende Unternehmen vereint, die eine breite Palette an Produkten, pharmazeutischen Entwicklungsdienstleistungen und Bereitstellungstechnologien anbieten.

Über Amring Pharmaceuticals Inc.

Amring Pharmaceuticals Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., ist ein Pharmaunternehmen in Privatbesitz, das Nischengenerika und wertorientierte Marken auf den Markt bringt. Amring unterhält Partnerschaften mit etablierten globalen biopharmazeutischen Unternehmen und ist bestens positioniert, um seine Expertise bei der Markteinführung von biotechnologisch hergestellten Medikamenten, steriler Herstellung und anderen hochmodernen Technologien einzusetzen.

Über Visant Medical, Inc.

Visant Medical mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien, ist ein Unternehmen für Medizintechnik im klinischen Stadium. Das Unternehmen erhielt 2022 die FDA 510(k)-Zulassung für LACRIFILL®, ein auf vernetzter Hyaluronsäure basierendes kanalikuläres Okklusionssystem. LACRIFILL soll den Abfluss von Tränenflüssigkeit durch den Verschluss des Tränenkanalsystems blockieren. Es ist für eine Anwendung über einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten bei Patienten mit Symptomen trockener Augen indiziert.

Symatese SAS, ein französisches Unternehmen mit Sitz in Lyon, war maßgeblich an der Entwicklung von LACRIFILL beteiligt und hat das Design und die Wirkung des Produkts durch sein Fachwissen auf dem Gebiet der Geweberegeneration, der Rekonstruktion und der entsprechenden Abgabesysteme signifikant verbessert. SYMATESE ist auf injizierbare vernetzte HA-Gele für verschiedene Märkte spezialisiert, darunter Ästhetik, Rheumatologie und Ophthalmologie. SYMATESE beschäftigt über 40 Forscher und entwickelt dank seines Technologieportfolios in den Bereichen Hyaluronsäure, Kollagen, Thermoplaste und Silikon die modernsten medizintechnischen Lösungen.

Safe Harbor

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen unter anderem, aber nicht ausschließlich, Aussagen in Bezug auf die Geschäftsentwicklung von Amring/Nordic Pharma und die Umsetzung der strategischen Initiativen von Amring/Nordic Pharma gehören. Da diese Aussagen die derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Überzeugungen von Amring/Nordic Pharma in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, unterliegen diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von Amring/Nordic Pharma abweichen. Diese Faktoren schließen unter anderem allgemeine Marktbedingungen, regulatorische Trends, Veränderungen in der Finanzlage von Dritten, die mit Amring/Nordic Pharma geschäftlich zu tun haben, und andere Faktoren ein, die die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistungsfähigkeit von Amring/Nordic Pharma beeinflussen könnten. Amring/Nordic Pharma verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen noch aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

