Der staatseigene Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) will Insidern zufolge sein Gebot für den Chemiekonzern Covestro erhöhen. Das Unternehmen bereite ein neues Angebot über etwa 60 Euro je Aktie in den kommenden Tagen vor, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag. Zudem wolle Adnoc eine Jobgarantie für mehrere Jahre und Investitionen über etwa 8 Milliarden Dollar anbieten.Die Überlegungen seien noch nicht abgeschlossen, hieß es weiter. Adnoc könnte sich auch entschließen, das Gebot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...