DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 16.673 Pkt - Dt. Euroshop legen kräftig zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus hat sich die Aktie von Deutsche Euroshop im nachbörslichen Handel am Montag gezeigt. Wie der Shoppingcenter-Investor mitteilte, soll die geplante Sonderdividende um 60 Cent auf 1,95 Euro je Aktie erhöht werden. Zudem will das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm über maximal 15 Millionen Euro auflegen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 7,5 Prozent höher getaxt.

Wenig verändert zeigte sich dagegen die Siemens-Aktie. Der Konzern hat seine Beteiligung an Siemens Energy weiter reduziert. Wie Siemens mitteilte, wurde ein Anteil von 8 Prozent an dem Energietechnikkonzern in den Siemens Pension-Trust e. V. übertragen und damit die Beteiligung auf 17,1 Prozent gesenkt.

Ebenfalls wenig bewegt zeigten sich SAP. Der Software-Konzern nimmt Anpassungen an seiner Rechnungslegung vor. Demnach bezieht er die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung künftig in das Non-IFRS-Betriebsergebnis ein. Diese und andere Änderungen werden erstmals in den Ergebnissen des ersten Quartals 2024 wirksam. Die Ergebnisse 2023 sind nicht betroffen, die Anpassungen werden sich aber im Ausblick 2024 sowie "möglichen Aktualisierungen" der Ziele 2025 zeigen.

Die Aktie von SMA Solar zeigte sich nach den deutlichen Kursverlusten im regulären Handel kaum verändert. Das Unternehmen hat einen Bericht des Researchhauses Ningi zurückgewiesen. Der Shortseller hat dem Vorstand vorgeworfen, in den vergangenen fünf Jahren seine Bilanzen frisiert und zu Unrecht bestimmte Kosten aktiviert zu haben, was zu einer höheren Marge geführt hätte. SMA Solar sei nicht so profitabel, wie das Unternehmen behaupte. Die SMA-Aktie war mit einem Minus von 5,4 Prozent am Montag schwächster Wert im TecDAX und der zweitschwächste im MDAX.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16.673 16.651 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 18, 2023 16:32 ET (21:32 GMT)

