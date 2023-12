Freiburg (ots) -



(...) Schon ist von einer "Revolution im Vatikan" die Rede. Doch darauf deutet nichts hin. Die am Montag verkündete Erklärung erlaubt nur, was vor Ort längst gängige Praxis ist - auch in Freiburg. Wegbereiter dafür waren queere Menschen, die ihrer Kirche die Treue hielten, mutige Priester, die ihnen den Segen gaben und ein Erzbischof, der dies zwar nicht öffentlich guthieß, aber immerhin nicht sanktionierte. Von der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen und einer zeitgemäßen Sexualmoral ist die Kirche nach wie vor weit entfernt. Aber ein kleiner und wichtiger Schritt ist getan. https://mehr.bz/76e688nr (BZ-Plus)



