Kaum haben sich die Anleger an erfreuliche Nachrichten bei Softing gewöhnt, gibt es für die Aktionäre schon wieder einen Rücksetzer: So macht der Spezialist für Automatisierungslösungen und IT-Messtechnik einen kräftigen Schnitt bei dem in der Bilanz stehenden Firmenwert von zuletzt knapp 17,5 Mio. Euro und schreibt davon vermutlich zwischen 7 und 9 Mio. Euro ab.

