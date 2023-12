Der amerikanische Konzern Rayonier Inc. (ISIN: US7549071030, NYSE: RYN) schüttet am 12. Januar 2024 eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date ist der 29. Dezember 2023. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 1,14 US-Dollar als reguläre Dividende (zahlbar in vier Tranchen in Höhe von 28,5 US-Cents je Aktie) ausbezahlt. Die derzeitige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...