Ein Artikel von Dr. Fabian Herdter, LL.M. Eur., Rechtsanwalt und Partner bei https://www.wilhelm-rae.de/" target="_blank" >WILHELM Rechtsanwälte"Muss ich Schadensersatz in Millionenhöhe leisten? Und was, wenn mein D&O-Versicherer die Zahlung dann nicht übernimmt?" Derartig existenzielle Fragen bleiben für Vorstände und Geschäftsführer, die von ihrem (Ex-)Arbeitgeber auf Schadensersatz in Anspruch genommenen wurden, oft über Jahre offen. Eine unglückliche Situation nicht nur für die Betroffenen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...