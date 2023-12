Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Anflug von nachlassendem Pessimismus bei den vom ifo-Institut befragten Unternehmenslenkern ist im Dezember eindeutig verflogen, berichten die Analysten der NORD/LB.Der ifo-Geschäftsklimaindex habe sich entgegen den Erwartungen auf nunmehr 86,4 Punkte verschlechtert. Neben gesunkenen Erwartungen habe die Bewertung der aktuellen Geschäftslage sogar ein neues Jahrestief erreicht. Wie so oft sei in diesem Fall sicherlich kein monokausaler Zusammenhang herzustellen. So hätten im Vormonat u.a. Hoffnungen auf vor allem schnelle Zinssenkungen die Konjunktursorgen etwas abgeschwächt. Die haushaltspolitische Unsicherheit in Deutschland und diesbezügliche Beschlüsse dürften hingegen ein wichtiger Faktor für die erneute Stimmungseintrübung sein. ...

