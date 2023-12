Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) hielt an ihrer Rhetorik der lockeren Geldpolitik fest und beließ die Zinssätze auf einem konstanten Niveau von -0,10%, so die Experten von XTB.Diese Entscheidung stehe im Einklang mit den Erwartungen des Marktes. Die BoJ halte weiterhin an ihrer Yield Curve Control (YCC) fest und belasse den Referenzzinssatz für 10-jährige japanische Staatsanleihen bei 1,0% und halte die Zielrendite für 10-jährige Anleihen bei etwa 0%. Diese Entscheidung bestätige die ultralockere Politik der Bank, trotz Spekulationen über eine mögliche Umkehr im kommenden Jahr. ...

