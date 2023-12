Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Marktteilnehmer erwarten die zur Veröffentlichung anstehenden Daten zum Verbrauchervertrauen in Europa mit Spannung, so die Analysten von Postbank Research.Tatsächlich sei die Gesamtentwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone in letzter Zeit kontinuierlich rückläufig gewesen und habe unlängst bei 2,4% gelegen. Die neuesten Daten würden in dieser Woche veröffentlicht. Allerdings hätten die Verbraucher in Europa aufgrund der anhaltend hohen Inflation, die sich bereits negativ auf die jüngsten Quartalszahlen zum Wachstum in Deutschland niedergeschlagen habe, Einbußen bei ihren Realeinkommen hinnehmen müssen. In Deutschland habe es am gestrigen Montag die neuesten Daten für den ifo-Geschäftsklimaindex gegeben, der sich seit dem späten Sommer auf niedrigem Niveau stabilisiert und damit unlängst wieder Vertrauen geschaffen habe. ...

