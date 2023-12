Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte werden weiterhin dominiert von Erwartungen, wonach die wichtigen Notenbanken bald Zinssenkungszyklen einläuten, so die Analysten der Helaba.Die FED habe bezüglich der US-Geldpolitik zwar Zinssenkungen im kommenden Jahr in Aussicht gestellt, eine Reduktion bereits im ersten Halbjahr, wie mehrheitlich von den Geldmarktakteuren antizipiert, aber nicht angekündigt. In Europa hätten sich die Notenbanker noch bedeckter gezeigt und angedeutet, die Zinsen müssten längere Zeit auf einem erhöhten Niveau verharren, um die Inflation zu besiegen. Allen Notenbanken gemein sei, dass sie die Abhängigkeit zukünftiger Entscheidungen von den eingehenden Konjunkturdaten betonen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...