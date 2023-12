Palfinger hat einen weiteren Sales und Service-Standort in Schweden eingerichtet und erweitert damit das Netzwerk in der Kernregion rund um die Hauptstadt Stockholm. "Während sich andere Marktteilnehmer aus einzelnen Märkten zurückziehen, vergrößern wir unseren Service-Footprint und sind damit in unseren Kernregionen, wie Stockholm, noch näher an unseren Kunden und deren Bedürfnissen", so Gerhard Sturm, Senior Vice President Global Sales & Service bei Palfinger.

