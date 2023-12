Der DAX ist am Vortag bis zum 10er-EMA im Tageschart zurückgekommen, nachdem der DAX im bisherigen Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung in der Vorwoche 17.003 Punkte erreichen konnte. Der 10er-EMA ist oft die erste Anlaufmarke bei Korrekturen in übergeordneten Aufwärtsbewegungen. Hier könnte der DAX dann auch bereits wieder nach oben abdrehen und den Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Sollte der 10er-EMA weiter verteidigt werden können, wäre dies zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...