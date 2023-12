SEATTLE (IT-Times) - Coupang, ein südkoreanisches E-Commerce-Unternehmen, will zusammen mit Fonds die angeschlagene E-Commerce-Plattform für Luxusartikel Farfetch übernehmen und Überbrückungskredite bereitstellen. Coupang Inc. (NYSE: CPNG, ISIN: US22266T1097) kündigte am 18. Dezember 2023 an, zusammen...

Den vollständigen Artikel lesen ...