Linz (www.anleihencheck.de) - Die Japanische Zentralbank (Bank of Japan - BoJ) hatte während den letzten Sitzungen immer wieder für einige Überraschungen gesorgt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Vorfeld der gestrigen Zinssitzung habe es von Seiten des Marktes einigen Diskussionsbedarf über einen geldpolitischen Richtungswechsel gegeben. Jedoch habe es keine allzu großen Überraschungen gegeben und der Leitzins sei auf dem Niveau -0,1% belassen worden. Der Inflationstrend habe im letzten halben Jahr wieder nach oben gezeigt und sei im Oktober wieder um 0,3% auf 3,3% angestiegen. Hingegen habe sich die Kernrate zuletzt deutlich erholt. ...

