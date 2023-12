News von Trading-Treff.de Dax, Natural Gas und Öl sind derzeit im Korrekturmodus der übergeordneten Trends. Zeit also, sich einmal genau mit der Einstiegsplanung in Richtung des laufenden Trends zu beschäftigen. Beim Yen geht es nach der heutigen Sitzung der Bank of Japan ordentlich zur Sache. Hintergründe dazu sowie die Planung möglicher Handelschancen, bespreche ich in der heutigen Ausgabe von "Tickmill's täglichen Tradingideen". Live-Besprechung: ...

