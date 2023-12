An den US-Börsen setzte der Dow Jones am Montag seine jüngste Rekordjagd mit Mühe fort, dem marktbreiten S&P 500 fehlen nur noch wenige Punkte. Der DAX hingegen hat mit dem Erreichen der 17.000er Marke vorerst geliefert und befindet sich bereits in der vorweihnachtlichen Ruhephase. Größere Impulse sind Mangelware, anders als Ende 2022 sorgte auch der Zinsentscheid der Bank of Japan nicht für Unruhe ...

