Nach den Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst etwas zugelegt. Der DAX stieg am Vormittag um 0,26 Prozent auf 16.693 Punkte. Der MDAX gewann 0,67 Prozent auf 27.084 Zähler. Für den Euro Stoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach oben.Einige Anleger hoffen noch auf eine kleine Weihnachtsrally, auch wenn der DAX mit seiner Rekordjagd in der ersten Dezember-Hälfte bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...