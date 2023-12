© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com |



Beim Zusammenschluss der australischen Allkem mit dem US-Gigant Livent entsteht einer der größten Lithium-Produzenten der Welt. Warum die Branche derzeit eine Fusionswelle erlebt.Die Anleger des australischen Lithiumherstellers Allkem stimmten am Dienstag für die Annahme des Fusionsangebots des US-Giganten Livent in Höhe von 10,6 Milliarden US-Dollar, durch das eines der größten Lithiumunternehmen der Welt entstehen würde. Insgesamt haben sich 72 Prozent der Aktionäre an der Abstimmung über den Zusammenschluss beteiligt, heißt es in der Pflichtmitteilung von Allkem. Dabei haben fast 90 Prozent der Aktionäre für die Transaktion gestimmt. Livent hatte letzte Woche bekannt gegeben, dass es …