Solana News: Kursanstieg trifft auf ein Google-Suchhoch

Der Kurs von Solana (SOL) hat in den letzten Monaten eine sehr starke Entwicklung gezeigt. Mit einem Kursplus von über 500% seit Jahresbeginn zieht der Altcoin großes Interesse auf sich, was sich nun auch im Google Trend niederschlägt.

Solana Kurs des vergangen Jahres, Quelle: www.coinmarketcap.com

Seit der Erstellung des ersten Blocks der Solana-Blockchain im März 2020 hat sie sich als eine ernsthafte Alternative zu bestehenden Protokollen wie Bitcoin und Ethereum etabliert, besonders aufgrund ihrer Skalierbarkeit, schnellen Transaktionen und günstigen Gebühren.

Im Jahr 2023 hat Solana trotz einiger technischer Schwierigkeiten und eines allgemein ruhigen Kryptomarkts ein stetiges Wachstum verzeichnet. Die Ankündigung der SEC-Entscheidung bezüglich Grayscale trug dazu bei, den SOL-Kurs über 24,00 EUR zu heben. Ein weiterer Schub für Solana ist das Interesse an DeFi-Anwendungen und NFTs, die auf ihrer Blockchain entwickelt werden.

Die Solana Foundation ist sehr aktiv in der Unterstützung der Entwicklergemeinschaft und führt regelmäßig Hackathons durch. Besonders hervorzuheben ist auch das Solana-Smartphone Saga, das 2023 vorgestellt wurde und ebenfalls zur positiven Prognose der Kryptowährung beiträgt.

Solana Sage, Quelle: www.store.solanamobile.com/

Das Solana Saga Smartphone, eingeführt von Solana Mobile - einem Tochterunternehmen von Solana Labs, ist ein Flaggschiff-Android-Smartphone, das speziell für die Web3-Ära entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine enge Integration mit der Solana-Blockchain aus und erleichtert das sichere Transaktionsmanagement und die Verwaltung digitaler Vermögenswerte, wie Token und NFTs.

Langfristig gesehen profitiert Solana von einem ausgereiften Ökosystem und einer großen Anzahl wichtiger dezentraler Anwendungen. Außerdem wird ständig an der Technologie gearbeitet, was die Blockchain erneut um Faktor 10 beschleunigen soll. Ein aktueller vergleich zeigt jetzt schon, dass Bitcoin mit etwa 7 TPS (Transactions per second) im Vergleich zu Solana mit angegebenen 50.000 TPS deutliche Leistungsunterschiede aufweist.

Solana Prognose

Solana Chart mit RSI und MACD, Quelle: www.tradingview.com

Wie schon oben erwähnt befindet sich der Kurs von Solana zum Zeitpunkt der Berichterstellung bei rund 75 US-Dollar.

Mit dem Relative Strength Index (RSI), der sich zum Zeitpunkt des Charts nahe der Marke von 64 bewegt, befinden wir uns in einem Bereich, der tendenziell auf einen weder überkauften noch überverkauften Markt hinweist. Es ist auch keine Kreuzung der Linien zu erkennen, was bedeutet, es könnte noch Raum für weitere Kursbewegungen in beide Richtungen geben, ohne dass sofortige Gegenreaktionen zu erwarten sind.

Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) zeigt eine interessante Situation: Die MACD-Linie (blau) bewegt sich knapp unter der Signal-Linie (orange), was eine leichte bärische Tendenz signalisiert. Allerdings liegt der MACD dicht am Übergang, was auf eine mögliche Trendwende oder zumindest auf ein Abflachen des aktuellen Trends hindeuten könnte. Die Historie der grünen und roten Balken, die die Differenz zwischen der MACD-Linie und der Signal-Linie anzeigen, deutet auf ein abnehmendes Momentum hin, was auf eine Konsolidierungsphase oder eine bevorstehende Trendänderung schließen lässt.

Die Veränderungen im Solana Kurs geben jedenfalls Grund zum Aufsehen, was sich im Suchvolumen der Kryptowährung auf Google niederschlägt.

Solana wird auf Google gesucht

Die Popularität von Solana (SOL) hat in den letzten zwei Monaten eine beeindruckende Dynamik entwickelt, was sich nicht nur im Preis widerspiegelt, sondern auch in der Anzahl der Google-Suchanfragen. Die Suchanfragen nach dem Stichwort "Solana" auf Google sind um über 250% gestiegen, was auf ein stark wachsendes öffentliches Interesse hindeutet. Daten von Google Trends zeigen, dass die Suchintensität für Solana, die auf einer Skala von 0 bis 100 gemessen wird, von etwa 20 zu Beginn des Oktobers auf aktuell 88 angestiegen ist, wobei 100 das höchste Interesse und 0 kein Interesse darstellt.

Interesse im Zeitlichen Verlauf, Quelle: www.trends.google.de

Die steigende Suchaktivität für Solana folgt möglicherweise der Preiswiederherstellung der Kryptowährung, die laut Daten von Coinmarketcap von etwa 23 Dollar auf 75 Dollar angestiegen ist, was einen Gewinn von über 300% in den vergangenen zwei Monaten bedeutet.

Das Suchinteresse erreichte auch am 8. Dezember einen Höhepunkt, just zu dem Zeitpunkt, als BONK, eine auf Solana basierende Münze, zum Trend wurde und sich schnell zu einer der beliebtesten Memecoins innerhalb der Krypto-Community entwickelte. BONK hat kürzlich Pepe übertroffen und ist zum drittgrößten Memecoin aufgestiegen.

Es scheint, als ob BONK für den jüngsten Preisanstieg von Solana (SOL) verantwortlich war, was die Verbindung zwischen viralem Trend und Marktbewegungen unterstreicht. Diese Art von viraler Bewegung kann oft kurzlebig sein, aber sie hebt die Bedeutung von Memecoins und ihre Fähigkeit, Aufmerksamkeit auf eine Plattform zu lenken und potenziell auch ihren Wert zu steigern, hervor.

Auch Bitcoin Minetrix wird auf Google gesucht

Analyse der Suchanfragen von Bitcoin Minetrix, Quelle: www.trends.google.de

Neben der bemerkenswerten Zunahme des Interesses an Solana, wie durch Google Trends-Daten gezeigt wird, scheint nun auch Bitcoin Minetrix (BTCMTX) im öffentlichen Interesse zu stehen.

Das Projekt Bitcoin Minetrix zielt darauf ab, die Landschaft des Bitcoin-Cloud-Minings zu verändern, indem ein Stake-to-Mine-Mechanismus eingeführt wird, der durch Smart Contracts automatisiert ist. Es bietet eine sichere Plattform auf Ethereum, auf der Tokens gestakt werden können, um Mining Token zu erhalten. Diese können anschließend "verbrannt" (geburnt) werden, um Mining-Hash-Power zu verdienen, und stellt sich eine sichere und effiziente Ökosystemverbindung zwischen Blockchains vor, die die Nachteile des konventionellen Cloud Minings bekämpft.

Stake to Mine Lösung von Bitcoin Minetrix, Quelle: www.bitcoinminetrix.com

Diese innovative Herangehensweise an das Bitcoin-Mining, die in den Anfängen noch auf persönlichen Computern möglich war, aber mit steigender Popularität von Bitcoin zu einem komplexen und kostenintensiven Unterfangen mit Notwendigkeit von leistungsstarker Hardware wurde, könnte ein neues Kapitel für die Branche bedeuten.

Die Entstehung des Cloud-Minings als Antwort auf die steigenden Anforderungen und Kosten des Bitcoin-Minings war ein bedeutender Schritt, doch die Branche wurde von Betrug und unseriösen Anbietern überschattet.

Bitcoin Minetrix könnte nun als eine Antwort auf diese Herausforderungen gesehen werden, indem es einen transparenteren und effizienteren Ansatz für das Cloud-Mining bietet und dabei die Vorteile der Blockchain-Technologie nutzt, um Vertrauen und Sicherheit zu stärken.

Die erhöhte Google-Suchaktivität könnte ein Indiz dafür sein, dass Investoren und Interessierte nach alternativen Mining-Optionen suchen, die die Möglichkeit bieten, ohne direkte Investitionen in Hardware am Mining-Prozess teilzunehmen und gleichzeitig das Risiko von Betrug zu minimieren.

