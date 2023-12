DJ PTA-News: IMPERA SE: Schließt erste Akquisition eines Erbbaurechtsgrundstückes ab

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Köln (pta/19.12.2023/11:00) - Die IMPERA SE (ISIN: DE000A2P4HK1) hat mit dem Ankauf eines Erbbaurechtsgrundstücks in Köln ihre erste Akquisition abgeschlossen. Das Grundstück liegt in zentraler Lage des Stadtteils Rodenkirchen, ist mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebaut und umfasst eine Grundstücksgröße von 4.989 Quadratmetern. Das Erbbaurecht hat noch eine Laufzeit bis 2079. IMPERA generiert mit dem erworbenen Erbbaurechtsgrundstück langfristige und inflationsgeschützte Einnahmen. Mittelfristig ist geplant, das Erbbaurechtsgrundstücksportfolio durch weitere Ankäufe von bestehenden Erbbaurechtsgrundstücken, sowie durch Neubestellung von Erbbaurechten auszuweiten.

Jens Bertrams, Geschäftsführender Direktor der IMPERA SE, sagt: "Im heutigen Marktumfeld sehen wir viele Möglichkeiten, neue Erbbaurechte zu bestellen. Die Bestellung von Erbbaurechten an bestehenden Gebäuden und der anschliessende Verkauf der Grundstücke an Impera verschafft Immobilieneigentümer Kapital, ohne dabei die Immobilie selbst verkaufen zu müssen. Vielmehr bleiben sie bis zu 198 Jahre Grundstückspächter und verfügen über alle Rechte eines gewöhnlichen Immobilieneigentümers. Aus Sicht der Gebäudeeigentümer setzen wir mit unserem Modell signifikant Liquidität frei und tragen hiermit zur Stabilisierung der Bestandsportfolien bei. Somit bieten wir eine günstige Alternative zu Verkäufen unter Marktwert oder der Aufnahme von Mezzanine-Kapital. Die Gestaltung unserer Erbbaurechtsverträge zielt darauf ab, dass die Gebäude gut finanzierbar und weiterhin gut handelbar bleiben."

Die IMPERA SE investiert sowohl in gewerblich als auch in wohnwirtschaftlich genutzte Erbbaurechtsgrundstücke. Darüberhinaus bietet IMPERA SE das Asset Management von großen Erbbaurechtsgrundstücksportfolien für Dritte an. Ziel der IMPERA SE ist der Aufbau eines signifikanten Grundstücksportfolios innerhalb der nächsten Jahre.

(Ende)

Aussender: IMPERA SE Adresse: Am Justizzentrum 5, 50939 Köln Land: Deutschland Ansprechpartner: Hans-Jörg Mellmann Tel.: +49 221 474 526 20 E-Mail: info@impera.info Website: www.impera.info

ISIN(s): DE000A2P4HK1 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2023 05:00 ET (10:00 GMT)