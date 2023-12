Was bringt das Börsenjahr 2024? Läuft die Rally am Aktienmarkt einfach so weiter? Die Börse handelt bekanntlich die Zukunft. Kann es daher sein, dass die Börsianer ihr Augenmerk auf die Zeit einer möglichen Konjunkturerholung nach der aktuellen Konjunkturflaute legen? Denn die Börsianer erwarten in ein paar Monaten Zinssenkungen in den USA und Europa, was die ...

