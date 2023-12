Appian Capital Advisory hat dem Batteriematerial-Produzenten US Strategic Metals (USSM) 230 Millionen Dollar für die Fertigstellung seiner Kobalt- und Nickelmine und einer hydrometallurgischen Batteriematerial-Recyclinganlage im US-Bundesstaat Missouri zugesagt. Letztere soll Ende des kommenden Jahres in Betrieb gehen. Insgesamt hat USSM damit bisher knapp 500 Millionen Dollar eingeworben und will in Fredericktown Kobalt, Nickel, Lithium und Kupfer ...

