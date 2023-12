Für die jüngste Flotten-Ausgabe unserer Online-Konferenz hatte Cornelius Junker, Senior Sales Manager bei CHARGE NOW for Business, powered by Digital Charging Solutions, "praktische Lösungen für das Tagesgeschäft" im Gepäck. In seinem Vortrag greift er auch die Mythen auf, die weiterhin über E-Autos und Ladeinfrastruktur kursieren. "Die Ladegeräte sind nicht ausgereift oder Lader immer belegt - das sind häufige Bedenken", berichtet Junker aus seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...