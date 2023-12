Asiens erste große Produktionsstätte für Silizium-basiertes Anodenmaterial für Akkus von Elektrofahrzeugen wird Anfang nächsten Jahres den kommerziellen Betrieb in Südkorea aufnehmen. Produziert wird das Silizium-Kohlenstoff-Anodenmaterial SCC55 von Group14. Die Fabrik in Sangju in der Provinz Nord-Gyeongsang wurde von SK Materials Group14 errichtet, einem Joint Venture des US-Spezialisten Group14 Technologies mit dem südkoreanischen Unternehmen ...

