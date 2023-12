Die Aktie der Deutschen Bank tat sich in diesem Jahr die meiste Zeit über sehr schwer an den Märkten, und das aus Sicht vieler Beobachter vollkommen zu Unrecht. Schließlich profitiert das Geldhaus von höheren Zinsen und zudem stellten sich Befürchtungen um die Stabilität des Unternehmens nach der Bankenkrise im Frühjahr als haltlos heraus. Erst jetzt scheinen die Bullen die günstige Bewertung zu schätzen.Anzeige:Anders als in den vorherigen Monaten lassen die Käufer sich auch von etwas Gegenwind kaum aus der Ruhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...