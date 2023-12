Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern hatte Japan auch zuletzt kein wirklich großes Inflationsproblem, so die Analysten der Nord LB.Allerdings beginne sich der Wind nun langsam zu drehen; diese aktuelle Entwicklung dürfte die Deflationssorgen bei den Wirtschaftspolitikern in Tokio regelrecht "wegwehen". Das lange als unerreichbar geltende Inflationsziel der Bank of Japan sei plötzlich gar kein größeres Problem mehr. Die Abwertungstendenzen beim Yen, die zu dieser Entwicklung natürlich maßgeblich beigetragen hätten, würden mittlerweile jedoch vor allem im japanischen Finanzministerium gewisse Sorgen auslösen. So werde befürchtet, dass die Schwäche der heimischen Währung das Konsumverhalten der privaten Haushalte beeinträchtigen könnte. Diese Bedenken seien durchaus nicht unbegründet. Damit komme die Notenbank in Tokio nun mehr und mehr unter Handlungsdruck. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...