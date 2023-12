Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Auch wenn Investoren in den nächsten fünf Jahren bei Privatmarktanlagen im Durchschnitt mit geringeren Renditen als in den vergangenen fünf Jahren rechnen müssen, eröffnen sich laut ODDO BHF Asset Management Chancen."Die verschiedenen Anlagesegmente werden unterschiedlich auf das Zinsumfeld reagieren", führe Ferdinand Dalhuisen, Managing Director Private Equity bei ODDO BHF AM, in einem aktuellen Marktausblick aus. "Wir sehen Private Debt aufgrund des höheren Zinssockels gestärkt in die nächste Marktphase eintreten." Anleger könnten aber auch bei Private Equity nach wie vor mit attraktiven Renditen rechnen, insbesondere wenn sie sich an die erfolgreichsten General Partner (GPs) halten oder die richtigen strategischen Nischen auswählen würden. ...

